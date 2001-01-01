«Локомотив» вылетел на матч с «Ростовом»Спорт-Экспресс вчера в 16:42

"Локомотив" вылетел в Ростов, сообщает официальный Твиттер железнодорожников. В среду, 24 апреля, красно-зеленые сыграют с "Ростовом" в рамках 25-го тура премьер-лиги.

«Локомотив» вылетел на матч с «Ростовом»

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