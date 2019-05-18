Футбол
«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»Матч ТВ вчера в 11:03
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
27
Меркулов
8
Страндбург
57
Фидлер
10
Бикфалви
21
Араторе
13
Бумаль
58
Эль-Кабир
20
Панюков
1
Гилерме
84
Лысов
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
59
Миранчук
96
Жемалетдинов
11
Миранчук
9
Смолов
24
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Московский «Локомотив» отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Об этом сообщается в официальном Twitter железнодорожников.
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