Футбол

«Локомотив» вылетел на матч 29-го тура РПЛ с «Уралом»Матч ТВ вчера в 11:03

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Отман Эль-Кабир
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
Московский «Локомотив» отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Об этом сообщается в официальном Twitter железнодорожников.
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