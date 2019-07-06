Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок РоссииРоссийская газета вчера в 14:22
|6′
Федор Смолов
|19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
|45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
|46′
Игорь Смольников
|52′
Сердар Азмун
|53′
|67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
|70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
|77′
|79′
Алексей Миранчук
|82′
Алексей Миранчук
|84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|86′
Магомед Оздоев
|90′+2′
|90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
21
Ерохин
11
Дриусси
22
Дзюба
77
Джорджевич
1
Гилерме
3
Идову
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
11
Миранчук
7
Крыховяк
59
Миранчук
2 ×
6
Баринов
24
Эдер
18
Коломейцев
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России. Несмотря на то, что первый официальный матч на этом стадионе его хозяева, динамовцы, провели еще в мае, арена, по сути, продолжает жить в тестовом режиме.
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