Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок РоссииРоссийская газета вчера в 14:22

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России. Несмотря на то, что первый официальный матч на этом стадионе его хозяева, динамовцы, провели еще в мае, арена, по сути, продолжает жить в тестовом режиме.
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