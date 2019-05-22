«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииРИА Новости 13:27

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу. Финальная встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников, единственный гол на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Шоу-бизнес Супруга Децла отказалась от общения с его матерью Мать рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.

Общество В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.

Шоу-бизнес Травмированного Купера застукали вместе с Шейк Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.

Происшествия СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.

Армия и оружие Белый дом закрывает глаза на постоянные атаки ИГ на курдов за Евфратом После прозвучавших в марте официальных реляций о полной победе Белый дом и Пентагон предпочитают закрывать глаза на растущий масштаб диверсионно-террористической деятельности террористов.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.

Экономика В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов» В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.

Происшествия Под Владимиром ликвидировали группу террористов Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.

Политика Германия выступает против экстерриториальных санкций США Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.

Политика Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.

Экономика Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Армия и оружие Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.

Происшествия Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Наука Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.

Армия и оружие Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Политика Сирила Рамапоса переизбрали президентом ЮАР Рамапоса 8 мая одержал победу на выборах от Африканского национального конгресса. Напомним, что в ЮАР президента избирает парламент.

Политика Украина направила в СБ ООН письмо с разъяснениями по закону о языке «Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию того, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН», — говорится в сообщении украинской миссии в Twitter.