Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессХеведес назвал отличной жеребьевку для «Локомотива» в Лиге чемпионов
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес опубликовал новую фотографию после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. 31-летний немец отметил, что ожидает матчи против «Байера», «Ювентуса» и «Атлетико».
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«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
Sport24.ruвчера в 17:19
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