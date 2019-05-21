Футбол
«Урал» прилетел в Самару на финал Кубка РоссииМатч ТВ 13:08
«Урал» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Локомотивом». Встреча пройдет на «Самара Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено в 15:42
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска
Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Авто
В Тольятти начнут производить электромобили
В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 04:46
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Общество
Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Политика
Ляшко вступил в перепалку с охраной Зеленского
Обновлено в 05:01
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Хоккей
Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России
Вратарь сборной Швеции Якуб Маркстрем, пропустивший семь шайб, прокомментировал поражение своей команды от сборной России.
Обновлено в 19:10
Спорт
Бывшая фигуристка обвинила экс-партнера в сексуальном насилии
Бывшая фигуристка Бриджит Намиотка обвинила своего бывшего партнера Джон Кафлин в сексуальном насилии, передает The Washington Post.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы
На некоторых участках маршрута россиян сопровождали истребители F-22 военно-воздушных сил США.
Обновлено в 09:40
Политика
США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее Зеленский призвал США ужесточить санкции против России, чтобы Киев мог справиться с «российской агрессией», писала «Метагазета».
Обновлено в 04:59
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01