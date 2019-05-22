Футбол
«Локомотив» vs «Урал», прогноз на финал Кубка России 22 маяLoginCasino.com вчера в 10:15
В среду, 22 мая, в Самаре пройдет финал Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Финальный матч за Кубок России пройдет в городе Самара на стадионе «Космос Арена», выстроенном специально к чемпионату мира 2018. Вместимость арены – 44 918 человек.
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«Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал Кубка России 22 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:01
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
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