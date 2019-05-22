Футбол

«Локомотив» vs «Урал», прогноз на финал Кубка России 22 маяLoginCasino.com вчера в 10:15

Урал — Локомотив
завтра
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
В среду, 22 мая, в Самаре пройдет финал Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Финальный матч за Кубок России пройдет в городе Самара на стадионе «Космос Арена», выстроенном специально к чемпионату мира 2018. Вместимость арены – 44 918 человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Локомотив - Урал: прогноз на финал Кубка России

Prognozist13:00

«Локомотив» vs «Урал», прогноз на финал Кубка России 22 мая

LoginCasino.comвчера в 10:15

«Локомотив» — «Урал», 22 «мая 2019, прогноз на матч Кубка России

Чемпионат10:45

Антисборная 29-го тура. Триумфаторы сезона и смена прописки

Soccer.ru05:58

«Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал Кубка России 22 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 23:01

Прогноз на матч «Урал» – «Локомотив»: прогноз и ставка на финал Кубка России

ODDS.ruвчера в 16:26

Локомотив-Урал 22.05.2019 прогноз ОЗ Да

Sport-place15:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Обновлено в 17:09
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 18:57
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика

Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Баррет на пост министра военно-воздушных сил.
Обновлено в 19:06
Политика

Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Кино

Глеб Панфилов закончил съемки «Одного дня Ивана Денисовича»

Обновлено в 13:00
Происшествия

Сотни мурманчан простились с погибшими в Шереметьево

Сотни мурманчан пришли сегодня в ДК им. Кирова, проститься с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево, в которой трагически погибли 26 северян.
Обновлено в 04:51
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено в 11:02
Экономика

Регулятор Мексики одобрил план ENI и «Лукойла» по проекту с инвестициями до $226 млн

Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
Обновлено в 19:47
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Общество

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:37
Экономика

Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»

Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика

Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Экономика

Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян

Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.
Обновлено вчера в 08:52
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Экономика

24 млн россиян прячут свои доходы от государства

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) платят 54 млн россиян, тогда как в стране насчитывается 81,3 млн граждан трудоспособного возраста, посчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

ТАСС: задержан замгубернатора Ростовской области по ЖКХ

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Музыка

Первый после аварии клип МакSим жестко раскритиковали в Сети

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, выпустила клип о ДТП вскоре после того, как сама получила травмы в аварии.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Технологии

Почтовая служба США начала испытания беспилотных грузовиков

Фото: iStock Американская почта начала первый этап испытаний доставки отправлений с помощью беспилотных грузовиков.
Обновлено в 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное