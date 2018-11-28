Футбол
«Локомотив» победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов
«Локомотив» победил «Галатасарай» в Лиге чемпионовNews.ru01:13
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
|34′
Сердар Азиз
Райан Донк
|43′
Владислав Игнатьев
|54′
|59′
Фернандо
Софиан Фегули
Ведран Чорлука
|67′
|68′
Папа Ндиайе
Сельчук Инан
Джефферсон Фарфан
|74′
Алексей Миранчук
Дмитрий Баринов
|77′
Федор Смолов
Эдер
|88′
Джефферсон Фарфан
Борис Ротенберг
|90′
|90′
Мартин Линнес
Мариано
|43%
|Владение мячом
|57%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|6
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|6
|15
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
28
Ротенберг
7
Крыховяк
6
Баринов
27
Денисов
11
Миранчук
24
Эдер
1
Муслера
2
Мариано
43
Кабак
4
Азиз
55
Нагатомо
8
Инан
15
Донк
89
Фегули
21
Оньекуру
9
Дердийок
7
Родригеш
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
В среду, 28 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА московский «Локомотив» на своём поле принимал «Галатасарай».
News.ru01:13
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» добился первой победы в нынешнем розыгрыше ЛЧ, обыграв «Галатасарай»
Матч ТВвчера в 14:45
«Локомотив» — «Галатасарай» — 2:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов на «РЖД Арене»
Sport24.ruвчера в 18:31
Долгожданная победа «Локомотива» в Лиге чемпионов возрождает шансы на Лигу Европы
Евро-футбол.рувчера в 14:46
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Футбол
Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)
Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года
Обновлено в 10:25
Футбол
«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена
Обновлено в 10:38
Футбол
Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид
Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 10:39
Футбол
Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа
Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Обновлено в 10:46
Футбол
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Обновлено в 10:10
Футбол
«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина
Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 09:58
Футбол
Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»
Обновлено в 10:12
Футбол
«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»
Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол
Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
Обновлено в 10:42
Футбол
Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол
УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов
УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:25
Футбол
Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»
Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол
Зуев заверил, что находится в хорошей физической форме
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сообщил, что находится в хорошей физической форме.
Обновлено в 10:55
Футбол
Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А
Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
Обновлено в 10:56