Футбол
«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка РоссииМатч ТВ 05:01
Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
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«Локомотив» в преддверии игры в финале Кубка России на «Самара Арене» снял ролик
Pro Город Самара08:25
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:38, Ашберн
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В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
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Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
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Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
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Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
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У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
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Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
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Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
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Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
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Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
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Для спасения бизнеса, коммунист пытался перерегистрировать совхоз на московский адрес.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
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Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
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