Футбол

«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка РоссииМатч ТВ 05:01

Урал — Локомотив
завтра
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
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