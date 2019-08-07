Футбол

«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной ИрландииСоветский спорт 10:25

Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом. У российского клуба есть преимущество, поскольку в этом сезоне команде Юрия Семина предстоит выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, Афолаби покинул Саутгемптон этим летом на правах свободного агента.
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