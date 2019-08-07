Футбол

«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной ИрландииСоветский спорт 10:25

Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом. У российского клуба есть преимущество, поскольку в этом сезоне команде Юрия Семина предстоит выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, Афолаби покинул Саутгемптон этим летом на правах свободного агента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» сделал предложение экс-форварду «Саутгемптона»

Sport24.ru08:45

Источник: «Локомотив» интересуется 19-летним ирландским форвардом

Спорт-Экспресс08:33

СМИ: «Локомотив» предложил контракт 19-летнему форварду сборной Ирландии

Sportbox.RU09:05

СМИ: «Локомотив» предложил контракт 19-летнему форварду сборной Ирландии

Матч ТВ09:05

Игрок молодёжной сборной Ирландии может оказаться в «Локомотиве»

Sport.ru08:43

«Локомотив» поборется за форварда молодежной сборной Ирландии Афолаби

Sports.ru09:40

«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной Ирландии

Чемпионат08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Обновлено в 11:47
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Политика

Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".
Обновлено в 11:42
Политика

Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Общество

Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста

Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".
Обновлено в 10:21
Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Авто

Президент Geely рассказал о планах компании в нашей стране

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе

Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Политика

Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Продюсер Рудинштейн не верит в беременность Цымбалюк-Романовской

Обновлено в 08:23
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Наука

Ученые создали максимально точную карту движения антарктических льдов

Рекордно точная карта движения льдов Антарктиды, созданная гляциологами из Соединенных Штатов Америки, поможет предсказать связанные с глобальным потеплением процессы, которые будут происходить на территории самого южного континента.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Авто

УАЗ создаст автомобиль для борьбы с лесными пожарами

Обновлено в 02:06
Футбол

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

Обновлено в 04:38
Политика

Племянница Скрипалей обвинила в отравлении дяди Бориса Джонсона

Племянница отравленного Сергея Скрипаля Виктория рассказала телеканалу "360", что отравление Сергея и Юлии могло быть в интересах нового премьера Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Общество

Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

Обновлено в 03:25
Общество

В ОП оценили предложение включать летом отопление в случае похолодания

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил сообщение о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 08:39
Кино

Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Политика

ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17.
Обновлено в 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное