Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной ПеруСоветский спорт 00:52

Форвард мексиканского клуба Морелия Эдисон Флорес может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, 25-летний футболист получил предложение от московского Локомотива, где выступает его партнер по сборной Перу Джефферсон Фарфан.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Перу

Советский спорт00:52

«Для него будет лучше перейти в „Локомотив“, чем остаться в Мексике» – «железнодорожники» могут усилиться топовым игроком из Перу

ИноПроСпортвчера в 09:00

«Локомотив» сделал предложение по трансферу форварда сборной Перу

Спорт-Экспрессвчера в 20:37

«Локомотив» претендует на форварда сборной Перу

Soccer.ruвчера в 20:25

Агент Флореса подтвердил предложение от клуба из России

Матч ТВвчера в 16:14

Агент Флореса подтвердил предложение от клуба из России

Sportbox.RUвчера в 16:14

«Локомотив» сделал предложение о переходе футболиста сборной Перу Эдисона Флореса

Sport24.ruвчера в 19:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Вашингтон
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

Обновлено в 01:42
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Единоборства

Президент UFC: «Макгрегор не сразится с победителем боя Хабиб — Порье»

Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле МН17

Обновлено в 02:05
Общество

В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак

В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно. Соседи на запах или шум не жаловались.
Обновлено в 01:42
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика

Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Террористы в Латакии усиливают линию разграничения с армией Сирии

Обновлено вчера в 11:46
Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол

«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии

"Тоттенхэм" ищет замену ушедшему в "Атлетико" правому защитнику Кирану Триппьеру.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме на северо-востоке Петербурга

Обновлено в 02:24
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Культура

На форуме «Таврида» в Крыму открылась рэп-смена

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Политика

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Обновлено в 03:13
Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Карина Мишулина показала архивное видео с отцом

Карина Мишулина решила почтить память отца в годовщину смерти.
Обновлено в 00:00
Политика

Пушков оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено в 00:36
Гаджеты

«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей

Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Наука

Ученые научили нейросеть собирать кубик Рубика за 20 ходов

Калифорнийские ученые разработали искусственную нейронную сеть DeepCubeA, которая способна собрать кубик Рубика эффективнее человека.
Обновлено вчера в 03:51
Космос

Ракета с кораблем «Союз МС-13» установлена на старте на Байконуре

Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» установили на стартовом столе на Байконуре.
Обновлено в 02:34
Наука

Найдены метаболические особенности работы мозга у людей с РАС

Сравнение метаболитов в мозге человека и в мозге шимпанзе и макаки показало, что многие человеко-специфические изменения, возникшие в процессе эволюции, затрагивают те же метаболические пути, в которых обнаруживается разница между нейротипичными людьми и людьми с РАС.
Обновлено 16 июля в 13:12
ещё по теме
Эдисон Флорес
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное