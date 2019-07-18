Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной ПеруСоветский спорт 00:52

Форвард мексиканского клуба Морелия Эдисон Флорес может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, 25-летний футболист получил предложение от московского Локомотива, где выступает его партнер по сборной Перу Джефферсон Фарфан.
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«Локомотив» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Перу

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Перуанский футболист, нападающий клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
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