Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клубSportbox.RU 06:48

«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
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«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

Матч ТВ06:48

ФК «Локомотив» ведет переговоры по поводу перехода Смолова в другой клуб

ТАСС06:35

Смолов всё ближе к Дюссельдорфу

Sport.ruвчера в 15:58

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне»

Советский спортвчера в 17:11

«Фортуна» из Дюссельдорфа хочет летом взять в аренду Смолова

Sport24.ruвчера в 14:58

«Фортуна» может взять Смолова в аренду

Чемпионатвчера в 14:08

Федор Смолов должен соглашаться на любое предложение из Европы

Спорт день за днем01:39
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Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:47
Здоровье

Пара из Бурятии, чья дочь родилась в Таиланде, вернулась в Россию

Обновлено в 06:01
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Политика

Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения

Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании

Обновлено в 02:04
Автоспорт

WEC. Алонсо покинет команду «Тойоты»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо и команда «Тойота» объявили о прекращении сотрудничества в гонках на выносливость Алонсо, выступая за «Тойоту» в WEC, в прошлом году одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» и приблизился к завоеванию Тройной короны автоспорта.
Обновлено в 06:26
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка

30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

Обновлено в 04:22
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Происшествия

Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:45
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

Обновлено в 04:12
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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