Футбол
«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клубSportbox.RU 06:48
«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:47
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника
В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения
Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Автоспорт
WEC. Алонсо покинет команду «Тойоты»
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо и команда «Тойота» объявили о прекращении сотрудничества в гонках на выносливость Алонсо, выступая за «Тойоту» в WEC, в прошлом году одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» и приблизился к завоеванию Тройной короны автоспорта.
Обновлено в 06:26
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения
Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:45
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30