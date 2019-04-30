«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клубSportbox.RU 06:48

«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.

Спорт день за днем

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

Спорт день за днем

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