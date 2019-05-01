В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу СмоловаRT на русском 07:00

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.

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В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

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