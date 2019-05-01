Футбол

В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу СмоловаRT на русском 07:00

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
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Кикнадзе: «Трансфер Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим»

Sport.ru08:43

Кикнадзе: трансфер Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим

Чемпионат07:09

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

Матч ТВ06:48

ФК «Локомотив» ведет переговоры по поводу перехода Смолова в другой клуб

ТАСС06:35

Кикнадзе – о возможном трансфере Смолова: «Сообщим, когда совершим сделки»

Бомбардир.ру09:32

Кикнадзе: «Трансфер Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим»

Sport24.ru07:28

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне»

Советский спортвчера в 17:11
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Хоккей

Лучший снайпер чемпионата Германии стал игроком рижского «Динамо»

Обновлено в 05:18
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом

В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество

Организатор Лоскутов: «Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах

Первомайское шествие "Монстрация - 2019" пройдет в очередной раз 1 мая в Новосибирске, а также в 30 российских городах.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Футбол

Джейми Варди – о матче с «Ман Сити»: «Постараемся набрать как можно больше очков»

Нападающий "Лестера" Джейми Варди настроен на положительный исход матча 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", информирует пресс-служба "лис".
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Актриса Инга Оболдина рассказала о нищете и жизни в коммуналке

Обновлено в 04:17
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова нашла необычное применение любимым балетным пачкам

Знаменитость нашла необычное применение своим любимым балетным пачкам, надев их на голову.
Обновлено в 02:58
Политика

Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась

Попытку государственного переворота широко освещали американские СМИ и блогеры в Twitter.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей

Швеция — Россия 2:1 (2-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

США впервые применили F-35 против ИГИЛ

Сегодня ночью ВВС США впервые применили истребители F-35 в Ираке, для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Авто

Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Активистке сломали руку при задержании на Первомае

Активистке Надежде Бариновой сломали руку при задержании во время первомайской демонстрации в Петербурге, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.
Обновлено в 08:29
Космос

NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества.
Обновлено в 07:09
Политика

В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании

Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн выступил с инициативой создания клубов друзей Крыма в США и Великобритании.
Обновлено в 09:38
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Обновлено в 09:37
Политика

Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено в 09:19
Общество

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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