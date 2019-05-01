Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу СмоловаRT на русском 07:00
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом
В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество
Организатор Лоскутов: «Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Первомайское шествие "Монстрация - 2019" пройдет в очередной раз 1 мая в Новосибирске, а также в 30 российских городах.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Футбол
Джейми Варди – о матче с «Ман Сити»: «Постараемся набрать как можно больше очков»
Нападающий "Лестера" Джейми Варди настроен на положительный исход матча 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", информирует пресс-служба "лис".
Обновлено в 08:59
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова нашла необычное применение любимым балетным пачкам
Знаменитость нашла необычное применение своим любимым балетным пачкам, надев их на голову.
Обновлено в 02:58
Политика
Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась
Попытку государственного переворота широко освещали американские СМИ и блогеры в Twitter.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
Швеция — Россия 2:1 (2-й период)
Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
США впервые применили F-35 против ИГИЛ
Сегодня ночью ВВС США впервые применили истребители F-35 в Ираке, для нанесения ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Авто
Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Активистке сломали руку при задержании на Первомае
Активистке Надежде Бариновой сломали руку при задержании во время первомайской демонстрации в Петербурге, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.
Обновлено в 08:29
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества.
Обновлено в 07:09
Политика
В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании
Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн выступил с инициативой создания клубов друзей Крыма в США и Великобритании.
Обновлено в 09:38
Политика
Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым
Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено в 09:19
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59