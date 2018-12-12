Баскетбол

«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту»
Коммерсантъ
17:11

«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту» Краснодарский «Локомотив-Кубань» в девятом туре первого этапа Кубка Европы одержал трудную победу над «Цедевитой» со счетом 80:76, в своем юбилейном, уже сотом матче в турнире, и остался на первом месте в группе.
Коммерсантъ17:11

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Еврокубок. 12 декабря. «Локомотив-Кубань» — «Цедевита» — 80:76

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