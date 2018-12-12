Баскетбол
«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту»
«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту»Коммерсантъ17:11
«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту» Краснодарский «Локомотив-Кубань» в девятом туре первого этапа Кубка Европы одержал трудную победу над «Цедевитой» со счетом 80:76, в своем юбилейном, уже сотом матче в турнире, и остался на первом месте в группе.
Коммерсантъ17:11
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Баскетбол
Курское «Динамо» на выезде выиграло у «Авениды» в Евролиге FIBA
Обновлено в 17:51
Баскетбол
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Авеллино» в Лиге чемпионов
Обновлено в 17:36
Баскетбол
Саратовский «Автодор» доминирует в игре с финской «Катайей»
Баскетбольный клуб «Автодор» в Саратове к большому перерыву обыгрывает финскую «Катайю» со счетом 50:29.
Обновлено в 10:51
Баскетбол
Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»
Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол
Дуэйн Уэйд: «Спасибо „Лейкерс“ за трибьют. Не ожидал такого»
Защитник «Майами» Дуэйн Уэйд поблагодарил «Лейкерс» за видеотрибьют в свою честь.
Обновлено в 05:00
Баскетбол
Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»
Обновлено в 12:44
Баскетбол
«Торонто» на выезде обыграл «Клипперс»
"Торонто" обыграл "Клипперс" (123:99) в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено в 00:43
Баскетбол
Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»
Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол
Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»
Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол
Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»
Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол
«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа
Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол
Попович обошёл Райли по количеству побед в качестве главного тренера
69-летний специалист обошёл по этому показателю Пэта Райли и поднялся на 4-е место в истории лиги.
Обновлено в 01:27
Баскетбол
Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне
Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол
Кавай Ленард не захотел говорить с журналистом о Рождестве
Форвард «Рэпторс» Кавай Ленард во время общения с журналистами в Лос-Анджелесе услышал неожиданный вопрос.
Обновлено в 03:18
Баскетбол
Душан Алимпиевич: «Игра „Автодора“ принесла мне больше удовлетворения, чем сама победа»
Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич признался, что игра его команды в матче Кубка ФИБА-Европа с «Катайей» принесла ему больше удовлетворения, чем сама победа (98:57).
Обновлено в 13:59