Футбол

«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальтиСоветский спорт 08:55

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
На 39-й минуте гол со штрафного забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. На 50-й минуте португалец мог оформить дубль, но он не реализовал пенальти. Отметим, что Локомотив не смог договориться с Фернандешем о продлении контракта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прикол Тарасова над Гилей, Сычёв с кубком и проводы Михалика. Фото с «РЖД Арены»

Чемпионат12:29

«Локомотив» обыграл «Уфу» и защитил вторую строчку в таблице РПЛ

Soccer.ru08:56

«Локомотив» и «Уфа» объявили стартовые составы

Sport.ru06:30

«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 30-го тура чемпионата России

Газета.Ru09:07

«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти

Советский спорт08:55

«Локомотив» – серебряный, за «Уфу» не страшно

Спорт-Экспресс09:30

«Локомотив» — «Уфа» — 1:0. Видеобзор матча 30-го тура РПЛ

Sport24.ru10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Обновлено в 04:54
Автоспорт

Лучшая гонка сезона для Toro Rosso

Обновлено в 15:37
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве не продержался и дня

В Киеве треснул пол открытого 25 мая нового пешеходного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
Обновлено в 13:20
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Происшествия

На московской стройке нашли 25 артиллерийских снарядов

На стройплощадке на севере Москвы обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, пишет сайт Вести.Ru.
Обновлено в 14:15
Политика

В Раде заступились за активистов, требовавших импичмента Зеленского

Обновлено в 05:47
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1

Обновлено вчера в 11:30
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Футбол

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»

Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с младшим сыном

Яна Рудковская на днях показала подписчикам в Сети снимок с ее младшим сыном Александром Плющенко.
Обновлено в 13:22
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Общество

Настройся на лето правильно: как выбрать и «заботиться» о кондиционере

Хороший кондиционер дешевым быть не может, уверен инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Обновлено в 12:07
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Обновлено в 13:18
Политика

В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы

Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Автоспорт

Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»

Обновлено в 11:52
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Здоровье

В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей

В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Дадонов: финны могли проиграть в четвертьфинале, и о них бы никто и не вспомнил

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победный матч ЧМ-2019 за третье место со сборной Чехии (3:2 Б).
Обновлено в 13:13
Футбол

Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче

Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов

Обновлено в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное