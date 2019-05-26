«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальтиСоветский спорт 08:55

На 39-й минуте гол со штрафного забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. На 50-й минуте португалец мог оформить дубль, но он не реализовал пенальти. Отметим, что Локомотив не смог договориться с Фернандешем о продлении контракта.

«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти

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