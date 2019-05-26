Футбол
«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальтиСоветский спорт 08:55
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
|17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
|29′
Мануэл Фернандеш
|39′
Брайан Идову
|54′
|58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
|58′
Данил Круговой
Азер Алиев
|62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
|77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
|90′+1′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
21
Кварацхелия
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
4
Фернандеш
37
Магкеев
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
33
Сухов
6
Салатич
19
Пауревич
29
Тилль
77
Алиев
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
На 39-й минуте гол со штрафного забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. На 50-й минуте португалец мог оформить дубль, но он не реализовал пенальти. Отметим, что Локомотив не смог договориться с Фернандешем о продлении контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Обновлено в 04:54
Автоспорт
Лучшая гонка сезона для Toro Rosso
Обновлено в 15:37
Происшествия
Новый стеклянный мост в Киеве не продержался и дня
В Киеве треснул пол открытого 25 мая нового пешеходного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
Обновлено в 13:20
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Происшествия
На московской стройке нашли 25 артиллерийских снарядов
На стройплощадке на севере Москвы обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, пишет сайт Вести.Ru.
Обновлено в 14:15
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Футбол
В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»
Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала подписчикам новое фото с младшим сыном
Яна Рудковская на днях показала подписчикам в Сети снимок с ее младшим сыном Александром Плющенко.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Общество
Настройся на лето правильно: как выбрать и «заботиться» о кондиционере
Хороший кондиционер дешевым быть не может, уверен инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Обновлено в 12:07
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Обновлено в 13:18
Политика
В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы
Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета
Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Здоровье
В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей
В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Дадонов: финны могли проиграть в четвертьфинале, и о них бы никто и не вспомнил
Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победный матч ЧМ-2019 за третье место со сборной Чехии (3:2 Б).
Обновлено в 13:13
Футбол
Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче
Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:30