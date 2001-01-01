Футбол

«Локомотив» узнал соперника по плей-офф Юношеской лиги УЕФА
RT на русском
09:11

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Соперником московского «Локомотива» — единственной из российских команд, вышедшей из групповой стадии, — станет загребское «Динамо».
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