Футбол

«Локомотив» узнал соперника по плей-офф Юношеской лиги УЕФА
RT на русском
09:11

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Соперником московского «Локомотива» — единственной из российских команд, вышедшей из групповой стадии, — станет загребское «Динамо».
RT на русском09:11

Подробнее о событии

Тренер: «Локомотиву» предстоит сложный матч в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

ТАСС09:49

«Локомотив» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат09:13

Александр Катасонов: Академия Загреба отличается воспитанием футболистов, которые попадают в зарубежные клубы

Советский спорт10:08

«Локомотив» сыграет с «Динамо» из Загреба в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Матч ТВ08:58

«Локомотив» сыграет с «Динамо» из Загреба в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Sportbox.RU08:58

«Молодежка» «Локо» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Спорт-Экспресс08:38

Молодежка «Локомотива» сыграет с загребским «Динамо» в плей-офф ЮЛЧ

Sports.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Обновлено вчера в 16:08
Футбол

Защитник «Барселоны» Фермален получил очередную травму

Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Фермален получил надрыв правой икроножной мышцы в недавнем матче с "Леванте" (5:0). Он выбыл из строя на месяц.
Обновлено в 10:28
Футбол

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон.
Обновлено в 08:33
Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Бавария» и «Ливерпуль» впервые в истории встретятся в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на этой стадии сыграет с «Ливерпулем».
Обновлено в 06:40
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
Обновлено в 09:37
Футбол

ФК «Тосно» официально признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал футбольный клуб «Тосно» банкротом.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:21
Футбол

Аршавин заявил о пользе Кокорина и Мамаева на футбольном поле

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем за решеткой.
Обновлено в 07:59
Футбол

Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
Обновлено в 03:57
Футбол

Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Рома» и один российский клуб проявляют интерес к Барриосу

Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется.
Обновлено в 08:14
ещё по теме
Юношеская лига УЕФА
Футбольное соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и представителей 32 лучших лиг УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Загреб
Столица Хорватии
Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница. Загреб основан более 900 лет назад.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное