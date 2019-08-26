Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Локомотив» усилится чемпионом Европы

В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России. «Локомотив» в сезоне-2019/2020 выступит в Лиге чемпионов.
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