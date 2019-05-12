Футбол

«Локомотив» ушел от поражения в матче с «Уралом»Матч ТВ 06:27

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Отман Эль-Кабир
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ. Счет в середине первого тайма открыл Антон Миранчук, а за несколько минут до перерыва Андрей Панюков сумел сравнять счет. После перерыва «Урал» вышел вперед: отличился Отман Эль-Кабир.
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