«Локомотив» ушел от поражения в матче с «Уралом»Матч ТВ 06:27

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ. Счет в середине первого тайма открыл Антон Миранчук, а за несколько минут до перерыва Андрей Панюков сумел сравнять счет. После перерыва «Урал» вышел вперед: отличился Отман Эль-Кабир.

«Локомотив» ушел от поражения в матче с «Уралом»

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