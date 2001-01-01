Сыгран матч 1-го тура чемпионата России на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Локомотив» на своем стадионе принимал «Рубин». Встреча закончилась со счетом 1:1. В составе московской команды отличился Алексей Миранчук, а сравнял счет экс-игрок «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

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