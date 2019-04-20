Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1ProstoProSport 13:55

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА. Встреча, прошедшая в субботу в Москве на домашней арене "железнодорожников", завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 13-й минуте мяч забил Бенедикт Хеведес.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА на домашнем стадионе — видео

Пятый канал14:35

Мир в Москве: в пользу Сёмина и Семака

Soccer.ru14:46

Мировая на «РЖД-Арене». Все голы матча «Локомотив» - ЦСКА. ВИДЕО

Sport.ru15:13

Гол Чалова спас ЦСКА от поражения в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ13:58

Хёведес: увы, теперь не всё в руках «Локомотива»

Чемпионат16:32

«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Советский спорт14:17

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в дерби. Армейцы остались вне зоны Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Политика

Истец в суде назвал «доказательство» подкупа Зеленским избирателей

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько назвал «доказательство» того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подкупал избирателей.
Обновлено в 16:07
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Политика

Пушков назвал иск о снятии Зеленского с выборов безумством

Ранее принятие киевским судом иска о снятии регистрации оценили в предвыборном штабе Владимира Зеленского, назвав происходящее «бредом», писал News.ru.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Футбол

«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»

В другом матче дня «Монпелье» переиграл «Страсбур» благодаря дублю Анди Делора и точному удару Флорана Молле.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе

Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.
Обновлено в 04:49
Спорт

Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе

В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.
Обновлено в 15:25
Хоккей

Нэшвилл — Даллас 2:4 (2-й период)

По ходу второго периода команда из штата Техас ведёт со счётом 3:2. Третью шайбу гостей на седьмой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Джейми Бенн.
Обновлено в 16:37
Общество

На «Бессмертный полк» попросили не приносить портретов Сталина

Обновлено вчера в 05:13
Футбол

На дерби вышли не все. Как ЦСКА и «Локо» справились с потерями

Неожиданный поворот Потеря «Локомотива» казалась не столь существенной до того момента, пока не стало известно, что из-за болезни матч пропустят главный сменщик Баринова Игорь Денисов, а также столп обороны команды Юрия Семина — Ведран Чорлука.
Обновлено в 16:19
Политика

Жена Зеленского прокомментировала включение ее в списки «Миротворца»

Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Общество

Более 490 выпускников научных рот ушли работать на предприятия ОПК

Почти 500 выпускников научных рот ушли работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 16:16
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В США арестовали супругов, которые держали в плену 13 детей

Обновлено в 06:15
Политика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Политика

Антироссийские санкции направлены против ЕС, заявили в ФРГ

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции направлены против ЕС, они на руку только США.
Обновлено в 11:16
Кино

Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3»

Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.
Обновлено в 06:01
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Авто

Универсалы Caddy и Caddy Maxi от Volkswagen подорожали в России

Автомобили Caddy и Caddy Maxi от Volkswagen в апреле в России подорожали на 1,5 — 2,1%, цена универсалов в топовой комплектации теперь начинается от 1,97 миллиона рублей.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Канаде на вечеринке обрушилась веранда с людьми, 18 пострадавших

Обновлено в 15:47
Политика

В сети опубликовано фото шпаргалки Зеленского на дебатах с Порошенко

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное