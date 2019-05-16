«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России по футболуRT на русском вчера в 15:01

В финале Кубка России — 2019 сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». «Локомотив» ранее восемь раз выходил в финал Кубка России и семь раз побеждал в решающем матче.

«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России по футболу

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