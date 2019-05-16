Футбол

«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России по футболуRT на русском вчера в 15:01

Ростов — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бактиер Зайнутдинов
7′
37′
Соломон Кверквелия
44′
Рифат Жемалетдинов
45′+2′
Рифат Жемалетдинов
62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
62′
70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
71′
Данил Глебов
76′
Константин Плиев
79′
84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
86′
90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
В финале Кубка России — 2019 сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». «Локомотив» ранее восемь раз выходил в финал Кубка России и семь раз побеждал в решающем матче.
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