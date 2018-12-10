Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионовREGNUM00:39
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене. «Шальке» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, набрав восемь очков в пяти матчах.
REGNUM00:39
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Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
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