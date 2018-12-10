Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
REGNUM
00:39

Шальке-04 — Локомотив
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Шальке-04
Предварительная расстановка 3‑4‑3
1
Ферманн
  
17
Стамбули
  
29
Налдо
  
3
Мендиль
  
18
Калиджури
  
13
Руди
  
2
Маккенни
  
28
Шопф
  
25
Харит
  
23
Тойхерт
  
11
Коноплянка
  
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
33
Кверквелия
  
5
Хёведес
  
31
Рыбус
  
11
Миранчук
  
27
Денисов
  
59
Миранчук
  
7
Крыховяк
  
4
Фернандеш
  
8
Фарфан
  
Локомотив
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене. «Шальке» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, набрав восемь очков в пяти матчах.
REGNUM00:39

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