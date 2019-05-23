Футбол

Баринов стал лучшим игроком финала Кубка РоссииЕвро-футбол.ру вчера в 13:53

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России с "Уралом" (1:0). 22-летний игрок стал автором единственного гола в матче, принеся "железнодорожникам" восьмой Кубок России в истории.
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