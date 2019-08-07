Футбол

«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной ИрландииЧемпионат 08:23

Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena.
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