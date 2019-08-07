Футбол
«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной ИрландииЧемпионат 08:23
Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Общество
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Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
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Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
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Планы Disney переснять «Один дома» разозлили фанатов
Отмечается, что, помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
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В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
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Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Технологии
Перехват трафика в Казахстане — просто тест, который теперь окончен
Ранее стало известно, что с 17 июля власти страны могут расшифровывать и просматривать содержимое защищённого трафика граждан.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Microsoft тихо исправила бреши Spectre и Meltdown в процессорах Intel
В своё время специалисты компании Bitdefender обнаружили уязвимости Spectre и Meltdown, которые давали доступ к данным, используя спекулятивное выполнение.
Обновлено в 09:28
Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Политика
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»
Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в Донбассе
Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля.
Обновлено в 06:13
Баскетбол
Уилл Томас стал игроком «Зенита»
Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита".
Обновлено в 04:27
Технологии
Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено в 10:10
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Политика
Филиппинский президент пригрозил отрубить головы наркобаронам
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов обезглавливать наркобаронов вне зависимости от их национальности и не боится за это попасть в тюрьму, сообщает газета Manila Bulletin.
Обновлено в 09:25
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:15
Общество
В Московском зоопарке поселился первый «кошачий медведь»
"Кошачьим медведем" бинтуронга называют в том числе из-за характерного голоса, напоминающего мяуканье домашней кошки.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Вылетевший в Ереван самолет аварийно вернулся в Москву
Инцидент произошел с бортом авиакомпании NordWind, летевшим по маршрут Москва — Ереван, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 10:13
Авто
Определены самые популярные праворульные автомобили в РФ
Обновлено в 03:06
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
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Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Гаджеты
LG нашла новое применение экранному отверстию в смартфонах
Как можно видеть на изображениях, экранное отверстие в смартфоне LG имеет вытянутую по горизонтали форму и располагается в центральной части верхней зоны.
Обновлено вчера в 12:36
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07