Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»
Нева Спорт
09:27

Московский "Локомотив" в своем Instagram выложил шутливое видео по поводу подготовки команды к декабрьским матчам. Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Нева Спорт09:27

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«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Нева Спорт09:27

Команда Сёмина «разминается» в роли героев фильма «Джентльмены удачи»

Евро-футбол.ру08:34

«Локомотив» раскрыл секрет подготовки к матчу с «Рубином»

Матч ТВ08:32

Семин и футболисты «Локомотива» провели разминку в роли героев из фильма «Джентльмены удачи» (видео)

Советский спорт07:47

«Локомотив» показал подготовку к зимним матчам в стиле «Джентльменов удачи»

Sport24.ru08:08

«Рубин» ответил «Локомотиву». Тоже в образе «Джентльменов удачи»

Спорт-Экспресс07:50
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Футбол

Локомотив — Рубин 0:0 (2-й тайм)

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг и хавбек «Рубина» Вячеслав Подберезкин из-за травм были вынуждены покинуть поле в начале первого четвертьфинального матча Кубка России.
Обновлено в 12:29
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 11:07
Футбол

Спартак — Урал 1:0 (2-й тайм)

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед матчем с «Уралом» заявил, что команде пришло время выиграть этот турнир.
Обновлено в 11:52
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 11:17
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 11:59
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в новой форме

«Краснодар» показал комплект формы, в котором выйдет на матч ¼ финала Кубка России против «Ростова».
Обновлено в 11:40
Футбол

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.
Обновлено в 09:43
Футбол

Моуринью открыт к возвращению в «Реал»

Обновлено в 12:24
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 12:30
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
Футбол

Агент: «Ювентус» не хочет продавать Ругани, клуб верит в него

Агент Давид Торкия, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, отметил, что туринский клуб верит в его клиента и не намерен продавать игрока.
Обновлено в 12:32
Футбол

«Бавария» может подписать де Лигта и де Йонга за 150 млн евро

По данным Bild, немецкий клуб может подписать де Лигта и де Йонга за 150 миллионов евро.
Обновлено в 12:15
Футбол

Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Хавбек «Спартака» попал в команду недели FIFA 19

В число запасных команды попал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (рейтинг FIFA 19 — 81), который отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).
Обновлено в 11:43
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Джентльмены удачи
Фильм, 1971 (0+)
Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду - и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, жизни его угрожает смертельная опасность...
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