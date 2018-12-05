Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»
Нева Спорт
09:27

Московский "Локомотив" в своем Instagram выложил шутливое видео по поводу подготовки команды к декабрьским матчам. Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Нева Спорт09:27

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«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Нева Спорт09:27

Команда Сёмина «разминается» в роли героев фильма «Джентльмены удачи»

Евро-футбол.ру08:34

«Локомотив» раскрыл секрет подготовки к матчу с «Рубином»

Матч ТВ08:32

Семин и футболисты «Локомотива» провели разминку в роли героев из фильма «Джентльмены удачи» (видео)

Советский спорт07:47

«Локомотив» показал подготовку к зимним матчам в стиле «Джентльменов удачи»

Sport24.ru08:08

«Рубин» ответил «Локомотиву». Тоже в образе «Джентльменов удачи»

Спорт-Экспресс07:50
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Футбол

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 10:44
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 10:34
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 10:53
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.
Обновлено в 10:58
Футбол

Игорь Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов считает, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заслужил награду в 2018 году.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Реал» договорился с Азаром о переходе летом 2019 года, сообщают СМИ

Мадридский "Реал" согласовал с футболистом лондонского "Челси" Эденом Азаром переход игрока в испанский клуб, трансфер должен состояться летом 2019 года, сообщает As со ссылкой El Partido de la Una de Onda Madrid.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Кайрат» предложит Аршавину работу тренером в академии

Казахстанский "Кайрат" намерен задействовать российского футболиста Андрея Аршавина, завершившего игровую карьеру, в структуре клуба.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 08:58
Футбол

Навас хочет покинуть «Реал» в январе

Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:48
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА

Обновлено в 10:02
Футбол

Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью итальянским СМИ рассказал о том, как принял решение уйти из "Ювентуса".
Обновлено в 10:48
Футбол

Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах

По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Обновлено в 10:22
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 08:58
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 10:10
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Джентльмены удачи
Фильм, 1971 (0+)
Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду - и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, жизни его угрожает смертельная опасность...
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