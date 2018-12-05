Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»
Нева Спорт
09:27

Московский "Локомотив" в своем Instagram выложил шутливое видео по поводу подготовки команды к декабрьским матчам. Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Нева Спорт09:27

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«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Нева Спорт09:27

Команда Сёмина «разминается» в роли героев фильма «Джентльмены удачи»

Евро-футбол.ру08:34

«Локомотив» раскрыл секрет подготовки к матчу с «Рубином»

Матч ТВ08:32

Семин и футболисты «Локомотива» провели разминку в роли героев из фильма «Джентльмены удачи» (видео)

Советский спорт07:47

«Локомотив» показал подготовку к зимним матчам в стиле «Джентльменов удачи»

Sport24.ru08:08

«Рубин» ответил «Локомотиву». Тоже в образе «Джентльменов удачи»

Спорт-Экспресс07:50
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Футбол

Решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева будет обжаловано

Обновлено в 09:33
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о переходе Луиса Адриано в «Галатасарай»

Московский футбольный клуб "Спартак" опроверг информацию СМИ о будущем переходе бразильского форварда команды Луиса Адриано в турецкий "Галатасарай".
Обновлено в 09:22
Футбол

Букмекеры: «Спартак» обыграет «Урал» в четвертьфинале Кубка России

Сегодня в 19:30 по московскому времени пройдет первый матч четвертьфинала Кубка России, где «Спартак» примет «Урал».
Обновлено в 08:16
Футбол

Навас хочет покинуть «Реал» в январе

Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:44
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:33
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 08:58
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 09:34
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 08:58
Футбол

Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах

По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Обновлено в 09:28
Футбол

Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре

На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Обновлено в 06:37
Футбол

На матче открытия стадиона «Динамо» ожидается аншлаг

Обновлено в 09:31
Футбол

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов победил в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Минспорта РФ, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

Люк Уолтон: «Очень доволен тем, как справляются наши молодые игроки»

Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон заявил, что доволен прогрессом и выступлением молодых игроков команды Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и Джоша Харта в сезоне-2018/19.
Обновлено в 08:34
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Джентльмены удачи
Фильм, 1971 (0+)
Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду - и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, жизни его угрожает смертельная опасность...
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