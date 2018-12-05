Футбол
«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче Кубка России
«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче Кубка РоссииКоммерсантъ13:29
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
|16′
|20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
|45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
|46′
Ведран Чорлука
|54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
|88′
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
5
14
33
|Полузащитник
7
23
|Нападающий
24
84
Рубин
|Вратарь
21
|Защитник
5
12
14
44
80
91
|Полузащитник
18
19
|Нападающий
20
В первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу "Локомотив" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 1:0. Гол забил Ведран Чорлука (на 54-й минуте). Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года.
Коммерсантъ13:29
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