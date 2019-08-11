Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и вышел на второе место в РПЛВести.Ru 11:20
В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на второе место.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Вашингтон
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