Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и вышел на второе место в РПЛВести.Ru 11:20

В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на второе место.
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Видеообзор разгромной победы «Локомотива» в матче РПЛ с «Уралом»

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