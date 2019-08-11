В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на второе место.

Общество В России введут новые правила для любителей рыбалки Новые правила любительской рыбалки в России начнут действовать с 1 января 2020 года.

Общество Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Политика РФ заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами - Приходько Россия заинтересована в реализации совместных проектов с прикаспийскими странами в сферах промышленности и нефтехимии, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Космос Появились изображения автомобиля Land Rover для изучения Марса Если бы Land Rover построил автомобиль для исследования Марса, он мог бы выглядеть так.

Культура Большой театр ищет хормейстера Главный музыкальный театр страны объявил конкурс в хор на замещение вакантной должности хормейстера.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

Общество Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Путешествия На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

Интернет Пользователи пожаловались на сбои в работе Google Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.

Политика При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Политика Путин на мотоцикле приехал в Крым на байк-шоу Президент России Владимир Путин на мотоцикле «Урал» приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона».

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Авто В России создали беспилотный катафалк на базе Lada Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до 5 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

Кино Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".