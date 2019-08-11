Московский "Локомотив" вышел на второе место в таблице Премьер-лиги. В матче пятого тура "красно-зеленые" разгромили на своем поле "Урал" - 4:0. В прошлом туре "Локомотив" вырвал победу у "Крыльев Советов" (2:1), забив решающий мяч в компенсированное время.

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ

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