Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛРоссийская газета вчера в 11:52
|16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
|17′
Федор Смолов
|19′
Рифат Жемалетдинов
|29′
|36′
Роман Емельянов
|46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
|50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
|76′
|77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
|78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
|79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
|82′
Алексей Миранчук
Тимур Сулейманов
|85′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
17
Жемалетдинов
6
Баринов
93
Сулейманов
7
Крыховяк
67
Тугарев
9
Смолов
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
19
Поляков
44
Егорычев
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
14
Бавин
17
Димитров
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Локомотив" вышел на второе место в таблице Премьер-лиги. В матче пятого тура "красно-зеленые" разгромили на своем поле "Урал" - 4:0. В прошлом туре "Локомотив" вырвал победу у "Крыльев Советов" (2:1), забив решающий мяч в компенсированное время.
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«Локомотив» — «Урал» — 4:0. Супергол Крыховяка в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ
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