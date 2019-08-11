Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛРоссийская газета вчера в 11:52

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Тимур Сулейманов
85′
Московский "Локомотив" вышел на второе место в таблице Премьер-лиги. В матче пятого тура "красно-зеленые" разгромили на своем поле "Урал" - 4:0. В прошлом туре "Локомотив" вырвал победу у "Крыльев Советов" (2:1), забив решающий мяч в компенсированное время.
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