«Локомотив» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 07:09

Футболисты московского "Локомотива" на своем поле разгромили "Уфу" в заключительном туре молодежного первенства России. Субботняя игра в Москве завершилась победой "Локомотива" со счетом 6:1.

Экономика Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Происшествия Замглавы УФНС Ростовской области задержали Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Гаджеты В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080 Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.

Общество Астрологи назвали знаки зодиака, которым сложнее других вступить в брак Американский астролог Тереза Рид назвала знаки зодиака, которым сложнее других дается решение о вступление в брак.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Происшествия Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Общество Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".

Технологии Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.

Культура Премию «Нацбест» получил писатель Андрей Рубанов В субботу, 25 мая, стало известно, что премию «Национальный бестселлер» получил писатель Андрей Рубанов за славянское фэнтези «Финист – Ясный Сокол».

Здоровье ВОЗ признала переутомление болезнью Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.

Здоровье Дефицит патологоанатомов в России составляет почти 3 тыс. человек Почти 3 тыс. врачей-патологоанатомов не хватает в медицинских учреждениях России, говорится в отчете "Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы РФ" Минздрава РФ.

Футбол Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче» Французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что покидает турецкий футбольный клуб "Фенербахче".

Кино Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO Фанаты «Игры престолов» по окончании сериала начали массово отписываться от телеканала HBO.

Авто Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.

Транспорт Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.