Футбол
«Локомотив» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 07:09
Футболисты московского "Локомотива" на своем поле разгромили "Уфу" в заключительном туре молодежного первенства России. Субботняя игра в Москве завершилась победой "Локомотива" со счетом 6:1.
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Экономика
Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами
ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено в 17:00
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым сложнее других вступить в брак
Американский астролог Тереза Рид назвала знаки зодиака, которым сложнее других дается решение о вступление в брак.
Обновлено в 12:12
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено в 05:38
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Обновлено в 17:30
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Культура
Премию «Нацбест» получил писатель Андрей Рубанов
В субботу, 25 мая, стало известно, что премию «Национальный бестселлер» получил писатель Андрей Рубанов за славянское фэнтези «Финист – Ясный Сокол».
Обновлено в 15:08
Здоровье
ВОЗ признала переутомление болезнью
Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Дефицит патологоанатомов в России составляет почти 3 тыс. человек
Почти 3 тыс. врачей-патологоанатомов не хватает в медицинских учреждениях России, говорится в отчете "Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы РФ" Минздрава РФ.
Обновлено в 09:18
Футбол
Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»
Французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что покидает турецкий футбольный клуб "Фенербахче".
Обновлено в 13:20
Кино
Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO
Фанаты «Игры престолов» по окончании сериала начали массово отписываться от телеканала HBO.
Обновлено в 08:45
Авто
Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza
Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22