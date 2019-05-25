Футбол

«Локомотив» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 07:09

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Футболисты московского "Локомотива" на своем поле разгромили "Уфу" в заключительном туре молодежного первенства России. Субботняя игра в Москве завершилась победой "Локомотива" со счетом 6:1.
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«Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного чемпионата России

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