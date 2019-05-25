Футбол
«Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного чемпионата РоссииREGNUM 07:51
Футбольный московский клуб «Локомотив» нанес поражение с разгромным счетом футболистам «Уфы» в матче 30-го тура молодежного первенства России по футболу. Игра прошла на поле московского стадиона «Сапсан-Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 6:1.
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