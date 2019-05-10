Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата РоссииРИА Новости 13:57

Локомотив — Рубин
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
4′
Федор Смолов
10′
55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
66′
Гжегож Крыховяк
73′
74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
78′
78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
82′
Хвича Кварацхелия
87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
90′
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе "Локомотив" в Москве, завершилась победой железнодорожников с крупным счетом 4:0.
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