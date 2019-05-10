Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата РоссииРИА Новости 13:57
|3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
|4′
Федор Смолов
|10′
|55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
|66′
Гжегож Крыховяк
|73′
|74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
|74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
|78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
|78′
|78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
|82′
Хвича Кварацхелия
|87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
|88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|90′
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
1
Гилерме
3
Идову
42
Лапшов
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
7
Крыховяк
96
Жемалетдинов
21
Кварацхелия
9
Смолов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
91
Устинов
7
Подберезкин
18
Могилевец
15
Коновалов
19
Байрамян
65
Сагитов
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе "Локомотив" в Москве, завершилась победой железнодорожников с крупным счетом 4:0.
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