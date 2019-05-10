Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче РПЛRT на русском 13:56

Локомотив — Рубин
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
3′
Вячеслав Подберезкин
Антон Миранчук
4′
Федор Смолов
10′
55′
Вячеслав Подберезкин
Рифат Жемалетдинов
66′
Гжегож Крыховяк
73′
74′
Данил Степанов
Виталий Устинов
74′
Евгений Башкиров
Павел Могилевец
78′
Артур Сагитов
Антон Миранчук
Хвича Кварацхелия
78′
78′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
Мацей Рыбус
82′
Хвича Кварацхелия
87′
Бенедикт Хеведес
Иван Лапшов
88′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
90′
Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля. В составе «Локомотива» пенальти реализовал Антон Миранчук.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» разгромил «Рубин»

Спорт-Экспресс13:53

«Локомотив» забил 4 безответных мяча «Рубину»

Матч ТВ13:56

Бердыев: «Рубин» дал фору «Локомотиву», которая помогла ему добиться успеха

Чемпионат14:17

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Рубин», забив 4 безответных гола

Бомбардир.ру13:55

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ

Газета.Ru14:07

Футбол, РПЛ, Локомотив - Рубин, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru10:59

«Локомотив» разгромил «Рубин» накануне дня рождения Семина. И почти гарантировал себе ЛЧ

Sport24.ru14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика

Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Транспорт

Москва стала лидером по числу электробусов в Европе

Обновлено в 08:48
Кино

Умерла народная артистка Нелли Корниенко

Актриса и народная артистка Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая, после продолжительной болезни на 81-м году жизни.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Автоспорт

Гонщики Mercedes отметили изменившийся баланс машины после обновления

В Mercedes привезли в Барселону обновлённую аэродинамику, которая, судя по всему, сработала – «Серебряные стрелы» были быстрейшими в обеих пятничных тренировках, а от проблем с балансом на барселонской трассе не осталось и следа.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Футбол

Гурам Аджоев: «Купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета»

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал "СЭ" матч 28-го тура чемпионата России с "Анжи", в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, после чего поднялась в зону Лиги Европы.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с Сергеем Доренко

Обновлено в 10:13
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк

Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено в 07:37
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

Обновлено в 12:24
Здоровье

Детские проездные и закон о молодежи: На дебатах «Единой России» назвали варианты благополучия детей

В Казани в рамках праймериз «Единой России» прошли дебаты на тему «Благополучие будущих поколений».
Обновлено в 12:00
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное