Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндомВести.Ru 11:47
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. 17-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды в течение полугода.
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