Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. 17-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды в течение полугода.

Спорт день за днем

Происшествия Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии Девять человек получили ранения в результате атаки хуситов на аэропорт саудовского города Абха, сообщает Saudi Gazette.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Шоу-бизнес Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей Что касается стоимости подобных мини-концертов, то за выход на сцене обойдется публике в 350 тысяч рублей.

Общество Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.

Экономика Телефоны Huawei в I полугодии вошли в топ-5 самых продаваемых на «Авито» - сервис Самыми продаваемыми телефонами на "Авито" в первом полугодии 2019 года стали устройства iPhone и Samsung, при этом телефоны Huawei поднялись в рейтинге на две позиции и заняли четвертое место, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Происшествия На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Происшествия Кадыров пообещал ответ на убийство полицейского в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что произошедшее в понедельник нападение на полицейских не останется без ответа и что борьба с терроризмом в республике будет продолжена.

Космос Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.

Армия и оружие Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России Российские военные в Алеппо подарили инвалидные коляски 17 офицерам запаса сирийской армии, которые пострадали во время боевых действий против террористов и теперь не могут передвигаться самостоятельно.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Экономика Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).

Технологии Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.

Армия и оружие Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.