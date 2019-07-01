Футбол

«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндомВести.Ru 11:47

Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. 17-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды в течение полугода.
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Кварацхелия разорвал контракт с «Рустави»

Советский спорт15:46

Семин: «Кварацхелия должен был оставаться в „Локомотиве“, это суперталантливый игрок»

Sport24.ru10:54

Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ согласовал контракт с Кварацхелией. Что случилось теперь – непонятно»

Спорт-Экспресс11:54

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

ТАСС11:16

Футболист сборной Грузии покинул московский «Локомотив»

РИА Новости11:04

СМИ: Кварацхелия расторг контракт с «Рустави»

Матч ТВ13:32

Кварацхелия разорвал контракт с «Рустави» и стал свободным агентом

Чемпионат12:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Происшествия

Спасательная операция в Тулуне шокировала пострадавших от наводнения: «Не люди, а звери»

Обновлено в 10:30
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено в 02:49
Происшествия

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Девять человек получили ранения в результате атаки хуситов на аэропорт саудовского города Абха, сообщает Saudi Gazette.
Обновлено в 22:16
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Космос

С Земли на Марс за 100 дней: NASA готовит ракеты с ядерными тепловыми двигателями

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

В зону бедствия в Иркутской области отправились новосибирские военные

Подвоз питьевой воды пострадавшим планируют начать во вторник, 2 июля.
Обновлено в 22:25
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Что касается стоимости подобных мини-концертов, то за выход на сцене обойдется публике в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 09:57
Общество

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Экономика

Телефоны Huawei в I полугодии вошли в топ-5 самых продаваемых на «Авито» - сервис

Самыми продаваемыми телефонами на "Авито" в первом полугодии 2019 года стали устройства iPhone и Samsung, при этом телефоны Huawei поднялись в рейтинге на две позиции и заняли четвертое место, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Обновлено в 20:17
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Происшествия

Кадыров пообещал ответ на убийство полицейского в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что произошедшее в понедельник нападение на полицейских не останется без ответа и что борьба с терроризмом в республике будет продолжена.
Обновлено в 14:11
Космос

Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие

Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России

Российские военные в Алеппо подарили инвалидные коляски 17 офицерам запаса сирийской армии, которые пострадали во время боевых действий против террористов и теперь не могут передвигаться самостоятельно.
Обновлено в 22:04
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
Происшествия

Во Владивостоке собаки загрызли пожилого сторожа «Дальэлектромонтажа»

Обновлено в 21:33
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Технологии

Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке

В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено в 22:01
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено в 21:12
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
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