Футбол

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в АвстриюМатч ТВ 06:55

Футболисты московского «Локомотива», накануне обыгравшие «Уфу» (1:0) в 30-м туре РПЛ, ушли в отпуск. 18 июня коллектив Юрия Семина пройдет медосмотр и 20-го числа отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля.
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«Зенит» сыграет с «Ваккером» и «Левски» на сборе в Австрии

РИА Новости13:10

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Матч ТВ06:55

«Зенит» сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» и «Левски»

Спорт-Экспресс12:55

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Чемпионат08:03

Первый сбор «Локомотива» пройдет в Австрии

Советский спорт07:07

«Зенит» назвал соперников по сбору в Австрии. Команда выйдет из отпуска 14 июня

Sport24.ru13:04

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Sportbox.RU06:55
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
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Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
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Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

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В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
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Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону

Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.
Обновлено в 15:04
Футбол

Почему Денисов ушел из «Локомотива»? Объясняет председатель совета директоров клуба

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории.
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Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
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В США анаконда «клонировала» сама себя

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Общество

Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
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Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
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Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
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Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

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Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

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Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
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Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
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Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

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Политика

ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
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Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

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Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
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Политика

Мосгорсуд признал законным продление ареста всех украинских моряков

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Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Армия и оружие

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Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
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Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Появились гламурные фото дочери Обамы с выпускного

Младшая дочь бывшего президента США Барака Обамы появилась на школьном выпускном вечере в элегантном черном платье с высоким вырезом, сообщает Daily Mail.
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После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
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