Футбол

«Локомотив» проведет сбор в АвстрииSport24.ru 08:28

20-го числа железнодорожники отправятся на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм. Сборы в Австрии завершатся 4 июля. «Локомотив» откроет новый сезон 6 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом».
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«Локомотив» проведет сбор в Австрии

Sport24.ru08:28

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

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«Зенит». На заслуженный отдых

Bobsoccerвчера в 23:58

Первый сбор «Локомотива» пройдет в Австрии

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«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

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«Зенит» проведет предсезонный сбор в Австрии, Бабурин возвращается из аренды в «Рубине»

Sports.ru02:47

«Локомотив» ушел в отпуск до 18 июня. Сбор пройдет в Австрии

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
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Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
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Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
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Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

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"Система образования должна образовывать и просвещать, а не карать", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов, отвечая на вопрос агентства, считают ли в ведомстве конфликт исчерпанным.
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Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
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Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах

Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.
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Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

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Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

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Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
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