Футбол
«Локомотив» проведет сбор в АвстрииSport24.ru 08:28
20-го числа железнодорожники отправятся на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм. Сборы в Австрии завершатся 4 июля. «Локомотив» откроет новый сезон 6 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом».
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