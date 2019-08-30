Лига чемпионов
РИА Новости«Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово
Московский футбольный клуб "Локомотив" проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на арене в Черкизово, сообщил РИА Новости генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
Sport24.ruвчера в 17:19
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