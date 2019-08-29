Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово

Московский футбольный клуб "Локомотив" проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на арене в Черкизово, сообщил РИА Новости генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дмитрий Баринов: «Ювентус» и «Атлетико» не хотел больше всего

Советский спорт07:20

«Локомотив» объявил правила продажи билетов на Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс06:47

Хёведес назвал сложной группу, в которую попал «Локомотив» в ЛЧ

RT на русскомвчера в 14:06

«Локомотив» проведет матчи ЛЧ на своем стадионе в Черкизово

Матч ТВ05:15

«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием

Sport24.ruвчера в 17:19

«Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово

РИА Новости04:33

Семин рад, что «Локомотив» принял решение играть матчи Лиги чемпионов на «РЖД-Арене»

ТАССвчера в 13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Экономика

В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса

"С целью активизации темпов реализации программы предлагаю рассмотреть вопрос снижения конечной ставки кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5 % годовых, а также расширения целей кредитования, в частности, на цели рефинансирования кредитов", - сказал на заседании Алиханов.
РИА Новости 08:55
Технологии

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»

РИА Новости 08:23
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика

Во Флориде ввели режим ЧС из-за наступления урагана «Дориан»

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел в штате режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана «Дориан», сообщает ТАСС.
Слово и Дело 28 августа в 22:55
Политика

Пушков призвал президента Грузии очнуться

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика

МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии

Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Авто

Фирма Volkswagen улучшила очистку выхлопа на дизеле

Драйв 05:45
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Армия и оружие

Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными

Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика

Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы

RT на русском 09:38
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском 11:10
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

РИА Новости 13:04
Армия и оружие

Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»

Известия 10:37
Гаджеты

Назван производитель, чаще всего обновляющий свои смартфоны

Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9. Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi.
Astera 11:05
Общество

Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей

Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Космос

Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе

Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Экономика

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика

Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

РИА Новости 07:17
Здоровье

Центр диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном

Как сообщает пресс-служба Минздрава Чечни, аналогичный центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки планируется открыть в Грозном.
Чеченская Республика Сегодня 09:14
Наука

Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки

Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
Planet Today 04:04
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное