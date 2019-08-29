Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов в Черкизово

По итогам жеребьевки групповой стадии турнира, которая прошла в четверг в Монако, "Локомотив" попал в квартет D вместе с немецким "Байером", мадридским "Атлетико" и итальянским "Ювентусом". ЦСКА в сезоне-2018/19 принимал соперников по Лиге чемпионов в "Лужниках".
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