Лига чемпионов
ProstoProSport«Локомотив» проведет матчи Лиги чемпионов на домашней арене
Накануне, 29 августа, УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Как сообщает «РИА Новости», столичный клуб отказался от идеи проведения этих матчей в «Лужниках».
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«Локомотив» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
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