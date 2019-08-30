Накануне, 29 августа, УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Как сообщает «РИА Новости», столичный клуб отказался от идеи проведения этих матчей в «Лужниках».

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Футбол Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.

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Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

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Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

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