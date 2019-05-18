Футбол

«Локомотив» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных командСпорт-Экспресс 06:05

Урал — Локомотив
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Урал" дома обыграл "Локомотив" со счетом 3:1.
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